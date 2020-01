Business news: Serbia, prestiti da banche turche per rete stradale

- Il governo della Serbia ha approvato la richiesta di due prestiti dalle banche turche Ziraat e Deniz bank per il finanziamento di progetti infrastrutturali relativi alla rete stradale del paese: lo riferisce il sito "Nova ekonomija", precisando che i progetti riguardano l'area del Sangiaccato e la provincia autonoma della Vojvodina. I progetti sono condotti dalla compagnia turca Tasyapi e il valore complessivo dei prestiti sarà di 219,2 milioni di euro. Il denaro servirà a finanziare la costruzione della tratta autostradale Sremska Raca-Kuzmin e di un ponte sul fiume Sava, oltre che la ristrutturazione della strada statale Novi Pazar-Tutin. I prestiti consisteranno in due linee di credito, una del valore di 200 milioni e l'altra di 192 milioni di euro, con un tasso d'interesse del 2,5 per cento. (Seb)