Business news: Ucraina, in calo traffico passeggeri presso aeroporto internazionale Kiev nel 2019

- Il traffico passeggeri presso l’aeroporto internazionale Igor Sikorsky di Kiev è sceso del 6,9 per cento nel corso del 2019, rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il servizio stampa dello scalo aeroportuale, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il volume totale di passeggeri in transito per l’aeroporto internazionale della capitale è stato di 2,618 milioni di unità nell’anno appena concluso. Anche il numero di voli in partenza e in arrivo presso lo scalo è sceso su base annua per un valore pari all’8,4 per cento rispetto al 2018. (Res)