Business news: Romania, a ottobre 2019 importazioni di gas aumentate di quattro volte su base annua

- La Romania ha importato nell'ottobre 2019 una quantità di gas di 2.991 milioni di MWh, ovvero un valore quasi quattro volte superiore rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce l'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia (Anre) con un comunicato. Nell'ottobre 2018, le importazioni sono state 756.377 MWh. D'altra parte, il prezzo medio del gas importato nell'ottobre dello scorso anno è stato di 17,05 euro per MWh, mentre nell'ottobre 2018 è stato di 26,53 euro per MWh. Allo stesso tempo, la Romania ha esportato nell'ottobre 2019 una quantità di 15.924 MWh, al prezzo di 16,59 euro per MWh. A ottobre 2018, le esportazioni sono state di soli 7.447 MWh. (Rob)