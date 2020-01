Usa: timore contagio nuovo virus, controlli in tre aeroporti su passeggeri da Wuhan in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno affermato oggi che tutti i passeggeri in arrivo da una città cinese, Wuhan, al centro di un focolaio di un nuovo e mortale virus respiratorio saranno sottoposti ad uno screening al loro arrivo in tre aeroporti Usa. Lo riferisce l'emittente "Nbc" che precisa come oltre il JFK di New York anche l'aeroporto di San Francisco rientra tra quelli dove potrebbero sbarcare cittadini di Wuhan, mentre il terzo aeroporto è il LAX di Los Angeles. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno dichiarato di aver inviato loro funzionari in quegli aeroporti poco prima del picco della stagione dei viaggi tra Cina e Stati Uniti che potrebbe veder spostarsi 5.000 persone che intendono celebrare il capodanno lunare cinese il 25 gennaio. (segue) (Was)