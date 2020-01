Usa: timore contagio nuovo virus, controlli in tre aeroporti su passeggeri da Wuhan in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che sia altamente plausibile che ci sarà almeno un caso negli Stati Uniti", ha dichiarato ai giornalisti la dottoressa Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per le immunizzazioni e le malattie respiratorie del Cdc. "Questo è il motivo per cui stiamo andando avanti così rapidamente con lo screening". Nel complesso, il Cdc ritiene che l'attuale rischio di diffusione del virus negli Stati Uniti sia basso. Il coronavirus appena scoperto si chiama 2019 nCoV e a partire da oggi pomeriggio in Cina sono stati segnalati almeno 45 casi. La maggior parte sono collegabili a un grande mercato con animali vivi di Wuhan, ma ci sono alcune prove che il virus può diffondersi nel contatto tra umani. Intanto sono stati segnalati due decessi. Tre sono casi identificati al di fuori della Cina: uno in Giappone e due in Thailandia. (Was)