Business news: Gazprom non chiederà compensazioni a Ucraina per asset confiscati nel paese

- Un accordo amichevole è stato siglato fra il governo ucraino e la compagnia russa Gazprom, in merito ad una multa emessa dall’agenzia antitrust di Kiev. In base a tale intesa, Gazprom non riceverà indietro gli asset confiscati in Ucraina, né chiederà compensazioni di alcun tipo. Come reso noto dal direttore esecutivo di Naftogaz, “è stato concordato che il valore di questi asset in Ucraina non verrà mai rimborsato”. L’agenzia antitrust di Kiev aveva raccolto diversi milioni di dollari dagli asset della compagnia russa Gazprom in Ucraina, come ricorda l’agenzia di stampa “Unian”. (Res)