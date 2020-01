Business news: stampa greca, riserve di gas significative individuate a sud di Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto giacimento di gas naturale, con caratteristiche similari a quello egiziano di Zohr ed a quello israeliano di Leviathan, sarebbe stato individuato a sud dell'isola greca di Creta. Secondo quanto riferisce un comunicato dell'ente ellenico per le risorse degli idrocarburi (Edey), al termine di alcune indagini sismiche che hanno coinvolto anche il Mar Ionio, a sud di Creta ci sarebbero riserve energetiche significative in un'area adiacente a quella recentemente concessa al consorzio formato dalla greca Hellenic Petroleum (Helpe), dalla francese Total e dalla statunitense ExxonMobil. Il valore complessivo del gas nell'area, riferisce il quotidiano "Kathimerini", potrebbe essere di 280 miliardi di metri cubi, ovvero un quantitativo in grado di soddisfare il fabbisogno della Grecia per 70 anni. "Quelle diffuse sono informazioni tecniche su cui il ministero non vuole fornire commenti", hanno dichiarato dal ministero dell'Energia di Atene. (Gra)