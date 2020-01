Business news: Bielorussia, decreto presidenziale per "ecotassa" transito petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha firmato un decreto che impone una tassa sul transito petrolifero. Lo ha reso noto il servizio stampa della presidenza bielorussa, ripreso dall'agenzia "Belta". "Al fine di formare una fonte di fondi per eliminare possibili conseguenze ambientali in caso di incidente su un oleodotto principale o altre situazioni impreviste legate alla circolazione di petrolio e prodotti petroliferi attraverso il territorio della Bielorussia, è fissata un'aliquota di imposta sul profitto del 50 per cento per le società che trasportano petrolio e prodotti petroliferi", si legge nel rapporto. Una fonte di "Ria Novosti" ha precisato che la tassazione non riguarderebbe la società russa Transneft. (Res)