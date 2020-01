Business news: Qatar Airways lancerà da marzo voli diretti per il Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 marzo Qatar Airways lancerà il suo volo inaugurale tra Doha e Nur-Sultan, mentre il primo aprile partirà il primo fra la capitale qatariota e Almaty. È quanto si legge sull’account ufficiale di Facebook della commissione per l’aviazione civile kazakha. I voli inaugurali saranno effettuati con dei Boeing 787 (Dreamliner). Qatar Airways effettuerà collegamenti regolari da Doha a Nur-Sultan con una frequenza di due voli a settimana e ad Almaty con una frequenza di quattro voli a settimana su un aereo Airbus-320. L'inizio della vendita dei biglietti per i voli tra i due paesi è previsto per il 16 gennaio di quest'anno. L'apertura del volo consentirà ai passeggeri kazakhi di viaggiare verso 160 destinazioni di Qatar Airways. Qatar Airways è la compagnia aerea nazionale del paese del Golfo ed è una delle più grandi al mondo. La flotta è composta da 233 velivoli. Il principale snodo di transito del vettore aereo è l'aeroporto internazionale Hamad di Doha. (Res)