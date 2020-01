Guatemala: governo schiera duemila agenti di Polizia ed Esercito in operazioni anti-crimine

- Il governo del Guatemala ha disposto lo schieramento di duemila unità tra agenti della Polizia civile nazionale (Pnc) e militari dell'Esercito nei comuni di Mixco e San Juan Sacatepéquez nell'ambito di un'operazione di contrasto al crimine come parte delle disposizioni previste dalle misure straordinarie di prevenzione. La decisione annunciata dal neopresidente Alejandro Giammattei in occasione della cerimonia di insediamento lo scorso 14 gennaio, è stata pubblicata nell'edizione di oggi, 17 gennaio, della Gazzetta ufficiale. Le operazioni del programma chiamato "Piano di recupero e controllo 1", continueranno per sei giorni consecutivi. Il presidente aveva annunciato che il Piano avrebbe coordinato le attività di Polizia, magistratura ed entità internazionali contro l'azione di gruppi della criminalità organizzata. (Mec)