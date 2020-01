El Salvador: registrato secondo giorno dell'anno senza omicidi (2)

- Lo scorso 15 gennaio lo stesso direttore della Polizia civile nazionale (Pnc) aveva reso noto che il numero di omicidi registrati nella Repubblica di El Salvador nei primi 15 giorni dell'anno si era ridotto di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 2019 gli assassinii erano stati 118 mentre quest'anno se ne sono registrati solo 56. Lo scorso 2 gennaio il governo aveva annunciato che il 2019 si è chiuso con una diminuzione del 28 per cento del numero di omicidi rispetto al 2018. Nella territorio della Repubblica centro-americana si sono registrati in tutto 2.389 assassinii, 951 in meno rispetto allo scorso anno, con una media di sette omicidi al giorno rispetto ai nove del 2018. (segue) (Mec)