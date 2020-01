El Salvador: registrato secondo giorno dell'anno senza omicidi (3)

- Del totale di 2.389 omicidi, 1.045 sono stati commessi nella seconda metà dell'anno, dall'inizio dell'amministrazione del presidente, Nayib Bukele, che sin dalla campagna elettorale ha aveva inserito il tema della sicurezza in cima all'agenda di governo e successivamente varato un programma di contrasto alla criminalità organizzata il "Piano di controllo territoriale". Non a caso la diffusione dei dati è stata celebrata dal presidente Bukele come un successo del suo governo. "Il nostro Paese ha chiuso il 2019 registrando il mese meno violento dalla firma degli accordi di pace. Possa Dio continuare a benedirci ", ha dichiarato il presidente Bukele sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)