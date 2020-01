El Salvador: registrato secondo giorno dell'anno senza omicidi

- Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha reso noto che ieri, giovedì 16 gennaio, è stato il secondo giorno del 2020 nel quale non si sono registrati omicidi nel territorio della Repubblica centro-americana. "In questo momento 10 famiglie salvadoregne (numero medio di morti al giorno) sono tranquille nelle proprie case invece di piangere la morte dei propri cari", ha scritto Bukele su Twitter. Il ministro della Pubblica sicurezza, Rogelio Rivas, ha reagito alla pubblicazione del presidente sottolineando che il dato è uno degli effetti positivi del programma di contrasto alla criminalità organizzata, il Piano di controllo territoriale. Il ministero della Giustizia e della Pubblica sicurezza dal canto suo ha affermato che la tendenza al ribasso in questi mesi allontana "lentamente" El Salvador dal vertice della classifica dei Paesi più violenti del mondo. Lo scorso 4 gennaio è stato il primo giorno di quest'anno in cui non ci sono state morti violente. Secondo il capo della Polizia civile nazionale (Pnc) del Paese centro-americano, Mauricio Arriaza Chicas, dall'inizio di quest'anno c'è una riduzione del 500 per cento degli omicidi, rispetto allo stesso periodo del 2019. (segue) (Mec)