Usa: Pentagono, nuove restrizioni per tirocinanti militari stranieri dopo attacco di Pensacola

- Il Pentagono ha annunciato ieri che sta per introdurre nuove restrizioni per gli studenti militari internazionali sottoposti ad addestramento negli Stati Uniti. Sarà vietato loro di possedere armi da fuoco, riferisce la "Cnn". Le nuove regole arrivano in seguito all'attacco mortale condotto a dicembre da un ufficiale dell'aeronautica saudita contro una Stazione aerea navale in Florida. (segue) (Was)