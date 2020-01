Brasile: Bolsonaro firmerà tra i 10 e i 12 accordi commerciali durante la visita in India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e l'India dovrebbero firmare accordi per facilitare gli investimenti reciproci e la cooperazione in materia di sicurezza informatica, bioenergia e salute, ha affermato l'ambasciatore. "L'obiettivo del viaggio del capo di Stato è quello di concedere specifica attenzione all'Asia, che è di gran lunga la Regione più dinamica del mondo dove si concentra il 65 per cento della popolazione mondiale", ha affermato il diplomatico. Almeno sei ministri faranno parte della comitato presidenziale. Tra questi il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, dell'Agricoltura, Tereza Cristina, delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, della Scienza e Tecnologia, Marcos Pontes, della Sicurezza istituzionale, Augusto Heleno e della Cittadinanza, Osmar Terra. (segue) (Brb)