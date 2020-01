Brasile: Bolsonaro firmerà tra i 10 e i 12 accordi commerciali durante la visita in India (3)

- Il 25 gennaio, poi l'incontro con il presidente indiano, Ram Nath Kovind, e il primo ministro, Narendra Modi, e la visita al Gandhi Memorial. Il 26 parteciperà, come ospite, alle celebrazioni della Festa della Repubblica e il 27 gennaio incontrerà uomini d'affari indiani. Sebbene il governo stia lavorando in questa direzione, Bolsonaro non dovrebbe ancora annunciare la decisione dell'esecutivo di concedere l'esenzione della necessità di richiesta preventiva di visto turistico per l'ingresso in Brasile ai cittadini indiani, annunciato lo scorso ottobre in occasione della visita di stato in Cina. (Brb)