Usa: caso Ucraina, Pompeo, "mai sentito" che ambasciatrice Yovanovitch potesse essere sorvegliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato oggi di "non aver mai sentito" che la sua inviata in Ucraina, l'ambasciatrice Marie Yovanovitch, avrebbe potuto essere sotto sorveglianza prima che venisse richiamata a Washington con l'accusa di essere stata sleale nei confronti del presidente Donald Trump. Lo riferisce il "Washington Post". In un'intervista radio, Pompeo ha detto: "Fino a quando questa storia non è stata divulgata, per quanto mi ricordo, non ne avevo mai sentito parlare". Nel corso dell'interista di 11 minuti il il capo degli Esteri non ha fornito altri dettagli se non precisare di non aver "mai incontrato" Lev Parnas, il socio di Rudolph Giuliani, l'avvocato personale di Trump. (segue) (Was)