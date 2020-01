Usa: caso Ucraina, Pompeo, "mai sentito" che ambasciatrice Yovanovitch potesse essere sorvegliata (2)

- Nei messaggi di testo diffusi questa settimana dai Democratici della Camera dei rappresentanti, Parnas ha mostrato di essere stato in contatto lo scorso marzo con un sostenitore di Trump e un candidato congressuale repubblicano, Robert Hyde, un ex architetto di giardini che potrebbe essere coinvolto nei tentativi di sorvegliare e rimuovere l'ex ambasciatrice Yovanovitch dal suo incarico a Kiev. Alla diplomatica Yovanovitch fu detto di tornare a Washington alla fine di aprile, mesi prima del previsto, dopo che il figlio maggiore del capo della Casa Bianca la descrisse come una "burlona", e altri conservatori la denunciarono per accuse infondate di corruzione e slealtà nei confronti di Trump. (Was)