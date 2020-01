Nato: velivoli Ags, intelligence, sorveglianza e ricognizione con foto in tempo reale da oltre 18 mila metri (5)

- In secondo luogo, "è in grado di percorrere lunghe distanze" potendo raggiungere "l'estremo nord e il Sahel, il Medio Oriente e l'Atlantico". Terzo, "è gestito da tutti gli alleati" mentre in passato solo gli Usa avevano questa capacità. "Ora tutti e 29 gli alleati stanno lavorando insieme per far funzionare questi droni, per analizzare i dati che forniscono e per fondere questi elementi con le informazioni fornite da altre fonti dandoci un quadro più completo", ha spiegato Stoltenberg. "Ci sono voluti tempo e sforzi per consegnare il sistema. Ma questo ci ha aiutato a sviluppare il nostro processo di certificazione dell'aeromobile, con l'eccezionale sostegno del ministero della Difesa italiana". (segue) (Res)