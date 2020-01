Roma: Caudo, vicini a sfollati Castel Giubileo, Comune intervenga per ridurre disagi

- "Mentre non ci sono ancora aggiornamenti sulla stabilità del costone, come Municipio restiamo vicino alle famiglie sfollate". Lo dichiara, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma, all'indomani della frana a Castel Giubileo in cui 11 persone sono state evacuate dalle loro case. "Questa mattina, sul presto, Maria Concetta Romano, l'assessora al sociale del III Municipio, ha sentito le persone implicate per sapere se avessero bisogno di qualcosa. È stata così sollevata la questione dei pasti, in un primo momento non inclusi - aggiunge Caudo -. Fortunatamente, dopo una segnalazione alla Protezione Civile, questa questione pare essere stata risolta con la previsione di un contributo in danaro. Nel pomeriggio, c'è stato un incontro con i cittadini, sul posto, per consentire loro di riprendere altri effetti personali ovviamente accompagnati dai Vigili del Fuoco. Siamo preoccupati per i tempi che probabilmente non saranno brevi – continua Caudo - e che rischiano di far perdurare lo stato di disagio delle persone. Per questo chiediamo si intervenga il prima possibile a mettere in sicurezza il costone e a liberare dal fango le abitazioni. Ieri ho scritto all'Inps perché, se accertata la proprietà, intervenga immediatamente. Oggi i vigili del fuoco hanno chiesto ad Acea di fare tutte le verifiche per eventuali altre perdite. È importante - conclude Caudo - che anche Roma Capitale con i suoi dipartimenti intervenga per ridurre i tempi e i disagi ai cittadini". (Com)