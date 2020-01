Legge elettorale: Giorgetti (Lega), Corte costituzione più serena senza forte popolarità di Salvini

- La Corte costituzionale avrebbe potuto essere "più serena" in merito al pronunciamento sull'inammissibilità del referendum leghista sulla legge elettorale "se Salvini non fosse così forte" a livello di popolarità. Lo ha detto il vicesegretario e deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, a "Zapping" su "Radio1. "Se Salvini non fosse così forte e non riempisse tutte le piazze, di gente entusiasta, probabilmente la Corte avrebbe potuto essere più serena", ha spiegato Giorgetti, secondo cui "lo spauracchio di Salvini", starebbe "condizionando il comportamento della maggioranza di governo e di tutti quelli, nel Pd per esempio, che erano per il maggioritario". Secondo l'ex sottosegratario di Stato, "qui bisogna fare l'interesse generale e nazionale e per fare questo bisogna mettere nel sistema regole moderne ed efficienti come in altri paesi".(Rin)