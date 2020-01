Municipio Roma XV: Ghera-Mori (Fd'I), bene su sicurezza Corso Francia, male su sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seduta odierna del consiglio municipale di Roma XV si è conclusa con il voto all'unanimità di un documento per la sicurezza di Corso Francia e sui quartieri limitrofi che era stato richiesto da tutti i comitati dei territori adiacenti a Corso Francia, vale a dire la Collina Fleming e Vigna Clara, ma anche i non distanti quartieri di Ponte Milvio, Tor di Quinto e di Via Cortina di Ampezzo". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Giorgio Mori responsabile romano immigrazione e consigliere del XV Municipio. "I comitati hanno visto messe nero su bianco le richieste fondamentali di maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali di Corso Francia (semaforica count-down, pannelli di prevenzione attraversamenti illeciti, siepi interne guard rail, reti antiscavalco autovelox, tutor, etc.), maggiore sicurezza segnaletica stradale (illuminazione non funzionante in alcuni punti, mancate potature negli incroci, segnaletica alta visibilità e bande sonore), ma anche di prevenzione (educazione stradale nelle scuole). Su questi temi il Consiglio del Municipio XV è stato compatto. Presidente e Giunta hanno mostrato di avere già iniziato una tempestiva attivazione di intervento che, tutti insieme, abbiamo segnalato comunque non essere stata decisiva nella tragedia che ha visto la scomparsa delle due ragazze e concittadine e che ha segnato la vita del nostro territorio per sempre. Sarà la giustizia ordinaria a fare chiarezza su quanto accaduto, mentre noi possiamo solo favorire le condizioni di sicurezza e il ritorno alla fiducia da parte dei nostri concittadini che oggi approcciano queste strade con un timore forse sconosciuto. (segue) (Com)