Municipio Roma XV: Ghera-Mori (Fd'I), bene su sicurezza Corso Francia, male su sociale (2)

- "Discorso ben diverso per quanto riguarda il Sociale e in particolare la delibera che avrebbe dovuto semplicemente indire fisiologiche elezioni di rinnovo del comitato di gestione di un centro anziani, quello di Tomba di Nerone - continuano Ghera e Mori - . Per la prima volta, infatti, nella storia del nostro municipio, una delibera conteneva una preclusione alla elezione di alcune specifiche persone, vale a dire l'amministrazione uscente. E' un fatto sconcertante, di una gravità inaudità. Dapprima si è tentato di indurre gli uffici, con evidenti forzature politiche, a inserire la certificazione di responsabilità peraltro mai contestate, nel documento, e giustificare una vera e propria preclusione verso chi è stato già eletto democraticamente dagli anziani ed è costretto da anni in una tensostruttura dichiarata inagibile. Ad oggi assessore e presidente di commissione politiche sociali sono stati messi in minoranza e smentite dallo stesso loro partito che ha preferito evitare di votare un documento riconosciuto tecnicamente invotabile e rinviandolo in commissione. Non pensi però la stessa maggioranza di ritornare alla carica tra qualche giorno commissariando fuori tempo massimo un centro anziani scomodo e iniziando procedimenti disciplinari sul nulla, in quanto si troverebbe un quartiere contro e tornerebbe al centro dei riflettori nazionali e internazionali per aver tentato di colpire una categoria fragile. Il presidente Simonelli - concludono gli esponenti di Fd'I - dovrebbe iniziare a riflettere con molta attenzione su alcune deleghe attribuite, prima di doverne rispondere personalmente e politicamente davanti agli elettori". (Com)