Migranti: Giorgetti (Lega), paura per processo a Salvini perché popolo è dalla sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "ha paura di mandare a processo" il leader della Lega, Matteo Salvini, in quanto "il popolo è dalla sua parte". Lo ha detto il vicesegretario e deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, a "Zapping" su "Radio1 in merito alla vicenda Gregoretti. "Hanno paura di mandarlo a processo perché pensano che il popolo sia dalla parte di Salvini. Non capisco tutta questa paura della popolarità di Salvini", ha affermato Giorgetti. "I sostenitori del processo, se lo ritengono, lo mandino a processo", ha aggiunto.(Rin)