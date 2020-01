Forza Italia: Berlusconi, è testimone e garante di tradizione liberale, democratica, garantista e cristiana (2)

- E' "l’opposto, il contrario dell’ideologia democratica dell’Occidente per come si è formata da prima di Cristo in poi - continua Berlusconi -. Per noi i cittadini hanno i loro diritti per natura. Non li dà lo Stato che invece deve garantirli e tutelarli. Lo Stato è una istituzione che deve essere amica dei cittadini, al servizio dei cittadini, che non devono subire alcuna oppressione ​fiscale, burocratica ​e giudiziaria. Sono due concezioni opposte, quella dei partiti della sinistra e quella dei nostri partiti occidentali, continuatori, testimoni e garanti della tradizione liberale, democratica, garantista e cristiana dell’Occidente e dei suoi principi. Questo - conclude - è il Partito popolare europeo di cui siamo parte. Questa è Forza Italia". (Rin)