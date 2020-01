Roma: Martelli presenta "L'antipatico", il libro su Bettino Craxi

- A vent’anni dalla morte un ritratto dell’uomo politico e dell’amico Bettino Craxi: Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia, ha presentato oggi alla Feltrinelli di Piazza Colonna a Roma il suo libro "L'antipatico", incentrato sulla figura del leader socialista. "Bettino Craxi era antipatico perché incarnava la politica in un’epoca di crollo delle ideologie e di avversione ai partiti - scrive Martelli nel nuovo libro - . Perché non temeva né di macchiarsi di una colpa né di affrontare l’odio. Perché era alto e grosso, ribelle e autoritario e anche se tendeva alla pace e sorrideva sembrava sempre in guerra". Alla presentazione sono intervenuti anche Pierluigi Battista e Marida Lombardo Pijola. (Rer)