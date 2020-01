Iran: Trudeau, 25.000 dollari canadesi alle vittime delle famiglie del volo abbatttuto

- Il governo canadese offrirà 25.000 di dollari canadesi alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo iraniano per assisterli nelle spese di viaggio e per i funerali oltre per altre "esigenze immediate". Il primo ministro canadese Justin Trudeau lo ha annunciato oggi, spiegando che il denaro andrà ai 57 cittadini canadesi e ai 29 residenti permanenti morti in occasione dell'abbattimento da parte dell'Iran dell'aereo di linea della dell'Ukraine International Airlines la scorsa settimana. "Questa è una situazione unica e senza precedenti a causa delle sanzioni internazionali imposte all'Iran e delle difficoltà che causa a queste famiglie", ha detto Trudeau per poi ribadire di attendersi che l'Iran risarcisca le vittime. "Voglio essere chiaro. Ci aspettiamo che l'Iran compensi queste famiglie. Li ho incontrati. Non possono aspettare settimane. Hanno bisogno di supporto ora", ha aggiunto in una conferenza stampa a Ottawa assicurando che i risarcimenti da Teheran andrebbero direttamente alle famiglie delle vittime e non al governo canadese. Insieme al Canada anche Gran Bretagna, Svezia, Afghanistan e Ucraina chiedono risarcimenti all'Iran, oltre a domandare di rispettare i desideri delle famiglie sui rimpatri, il pieno accesso per funzionari e investigatori consolari nonché un'indagine indipendente e credibile.(Was)