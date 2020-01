Marocco: Guinea apre un consolato generale a Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repubblica di Guinea ha aperto oggi un suo consolato generale nella città di Dakhla, nel sud del Marocco. La cerimonia di inaugurazione di questa rappresentazione è stata presieduta dal ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dai marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, e dal suo omologo guineano, Mamadi Touré. L'apertura di un consolato guineano a Dakhla "riflette una specificità nelle distinte relazioni bilaterali storiche, che sono state ulteriormente rafforzate dalle visite del re Mohammed VI a Conakry nel 2014 e 2017 e dalle visite del presidente Alpha Condé in Marocco negli ultimi anni", ha sottolineato Bourita durante un punto stampa congiunto con la sua controparte guineana. "Rabat e Conakry hanno stabilito relazioni che poggiano su solide basi storiche, forti legami umanitari e comprensione intorno a tutte le questioni regionali", ha continuato Bourita, osservando che la Guinea "ha sempre avuto una posizione costante, chiara e positiva per quanto riguarda la questione del Sahara così come ha sempre sostenuto le posizioni legittime del Regno. La Guinea è sempre stata al fianco del Marocco in tutte le sue azioni diplomatiche all'interno dell'Unione Africana (Ua) e delle Nazioni Unite", ha detto, affermando che "l'apertura di un consolato è in linea con queste posizioni costanti". (Res)