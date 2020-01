Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:-Giornata dedicata al progetto WelfareLab, cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e promosso da Acli, Cta, Next e Us Acli, di cui le Acli romane hanno curato la realizzazione locale. Tutte le associazioni promotrici animeranno la mattinata con alcune iniziative che daranno conto di un progetto che mira a contrastare le tante sfaccettature della povertà facendosi carico a tutto tondo di persone in difficoltà economica relativa e multidimensionale, anche temporanea. E’ prevista la partecipazione tra gli altri del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, dell'assessore alle Politiche sociali e al Welfare della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, della presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, del presidente Nazionale delle Acli, Roberto Rossini, del Presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, del presidente nazionale del Patronato Acli, Emiliano Manfredonia e del vicepresidente nazionale Us Acli, Luca Serangeli. Piazza del Popolo, a Roma. (ore 10)-Manifestazione a piazza Annibaliano Roma, per protestare contro la mancata realizzazione del parcheggio Annibaliano. Saranno presenti i consiglieri comunali di Fd'I Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, i consiglieri regionali di Fd’I del Lazio Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo e il deputato di collegio Maria Teresa Bellucci. Piazza Annibaliano (ore 10.30)(Rer)