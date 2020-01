Marocco: premio per il programma nazionale contro l'analfabetismo nelle moschee

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha proceduto questo pomeriggio, dopo la preghiera del venerdì alla moschea "Lalla Amina" a Essaouira, al conferimento del premio Mohammed VI ai protagonisti del Programma contro analfabetismo nelle moschee per l'anno 2018-2019. I premiati sono nella categoria femminile, Naima Amine (Beni Mellal), Nabila El Khabchi (M'Diq-Fnideq) e Khadija Id Abdellah (Agadir), e nella categoria maschile, Mbarek Id El Mehdi (Boujdour) , Abdelmalek Al Merdi (Errachidia), Abdelkarim Kaaouas (Taza). Il Programma nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nelle moschee è stato lanciato in conformità con le istruzioni reali contenute nel discorso del Sovrano in occasione del 47 ° anniversario della Rivoluzione del Re e del Popolo (20 agosto 2000), in cui aveva ordinato che "le moschee restassero aperte per fornire lezioni di alfabetizzazione ed educazione religiosa, civica e sanitaria, secondo un programma ben sviluppato". Il programma nazionale per combattere l'analfabetismo nelle moschee, la cui attuazione è assicurata dal Ministero degli Affari islamici, è stato in grado, di registrare risultati positivi che superano di gran lunga gli obiettivi inizialmente fissati, grazie in particolare all'aumento del numero di moschee che vi partecipano, all'aumento del numero di supervisori, coordinatori e consiglieri educativi. Dal suo lancio nel 2000, questo programma ha beneficiato di oltre 3.300.000 persone, con 314.854 iscritti per il solo anno scolastico 2018-2019, di cui 236.286 al primo livello e 78.568 al secondo. (Res)