Usa: dipartimento Agricoltura propone nuovi menu in scuole, più patatine fritte e meno verdure

- Il dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti propone di cambiare i menu delle scuole introducendo un maggior consumo di patatine fritte a discapito della quota di verdure, tornando così indietro rispetto alla dieta decisa dall'ex First Lady, Michelle Obama. Oggi, infatti, il vicesegretario dell'dipartimento (Usda) Brandon Lipps, ha annunciato le nuove regole proposte per il servizio di alimentazione e nutrizione che consentirebbero alle scuole di ridurre la quantità di frutta e verdura prevista per il pranzo e per la colazione, dando agli istituti scolastici la possibilità di vendere agli studenti più pizza, hamburger e patatine fritte. Il dipartimento è responsabile della gestione dei programmi nutrizionali che danno da mangiare a quasi 30 milioni di studenti in 99.000 scuole del Paese. Lipps ha affermato che le modifiche aiuteranno a risolvere quelli che ha descritto come problemi involontari che si sono creati in seguito alle normative dell'amministrazione di Barack Obama. I critici affermano che i cambiamenti renderebbero il cibo a scuola meno salutare e risponderebbero piuttosto agli interessi del settore, mentre i sostenitori affermano che servono per dare alle scuole una maggiore flessibilità in termini di proposta alimentare.(Was)