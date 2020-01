Mercosur: sottosegretario L'Abbate, contrari per possibile invasione prodotti non conformi

- Sul Mercosur "ci siamo dichiarati contrari perché un trattato di libero scambio, com’era impostato, avrebbe invaso il nostro Paese con carni provenienti da una zona di cui non conosciamo gli interventi sanitari". È quanto dichiarato a Berlino dal sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe L’Abbate. L’esponente del Movimento 5 stelle (M5s) è nella capitale tedesca per il Global Forum for Food and Agricultue e la Settimana internazionale verde. L’Abbate ha aggiunto: "Come Paese siamo pronti a qualsiasi tipo di accordo commerciale, però gli standard qualitativi e di sicurezza del consumatore devono essere identici, altrimenti si crea un commercio sleale e si mette a rischio la sicurezza dei cittadini, il che non è ammissibile". L’Abbate è intervenuto anche sulla questione del Nutri-Score, il sistema di etichettatura a semaforo la cui introduzione nell’Ue è in via di discussione. "Si deve puntare dell’educazione alimentare, semplificare il messaggio con un semaforo dove ci sono colori e lettere è troppo riduttivo". (Geb)