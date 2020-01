Usa: frena l'occupazione a novembre 2019 (2)

- Il mercato del lavoro rimane sostanzialmente solido, con la creazione di nuovi posti a un ritmo costante e il tasso di disoccupazione al minimo da mezzo secolo, 3,5 per cento. Il pezzo mancante sono i salari, cresciuti del 2,9 per cento a dicembre rispetto all'anno precedente, totalizzando il minor aumento da luglio 2018. Gli economisti intervistati dal "Wsj" prevedono che nel 2020 i guadagni salariali rallenteranno man mano che il ritmo delle assunzioni diminuirà e che le plusvalenze mensili non salariali saranno in media 116.650 nel quarto trimestre 2020, in calo rispetto al quarto trimestre del 2019. (Was)