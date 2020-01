Libia: Tv al Ahrar, Sarraj potrebbe non partecipare alla conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, potrebbe non partecipare alla conferenza di Berlino sulla Libia prevista domenica prossima. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "Libya al Ahrar" che trasmette da Istanbul e è ritenuta molto vicina al governo di Tripoli. Citando una fonte interna al Consiglio presidenziale di Tripoli, la Tv libica nell'edizione della sera del suo telegiornale ha spiegato che "Sarraj potrebbe non andare a Berlino e inviare solo una delegazione del suo esecutivo". La decisione è legata alla richiesta avanzata oggi in una missiva del ministero degli Esteri di Tripoli indirizzata all'ambasciata tedesca in Libia nella quale il Gna ha chiesto la presenza tra le delegazioni invitate a Berlino anche di Tunisia e Qatar, governi politicamente affini insieme alla Turchia al Gna. Nella missiva si legge che "la Tunisia è importante per la sua vicinanza alla Libia e per la presenza di migliaia di profughi libici, mentre il Qatar deve essere invitato in quanto ha sempre sostenuto la rivoluzione del 17 febbraio". (Lit)