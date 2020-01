Brasile: Bolsonaro firmerà tra i 10 e i 12 accordi commerciali durante la visita in India

- Il governo brasiliano ha anticipato che nel corso della sua visita di stato in India, in agenda dal 24 al 27 di gennaio, il presidente Jair Bolsonaro firmerà tra i 10 e i 12 accordi commerciali e di investimento con il Paese asiatico. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in una nota alla stampa. Nel 2019, il Brasile ha esportato beni per un valore di soli 2,76 miliardi di dollari in India, una cifra considerata bassa dal governo, che vede un potenziale di crescita soprattutto per l'export del settore alimentare e dell'energia. L'anno scorso, la bilancia commerciale tra i due Paesi ha segnato un deficit di 1,49 miliardi di dollari, dopo aver registrato un surplus di 246 milioni di dollari nel 2018 secondo i dati aggiornati del ministero dell'Economia. "Esistono molte potenzialità da esplorare", ha affermato l'ambasciatore e segretario per i negoziati bilaterali in Asia, nel Pacifico e in Russia, Reinaldo José de Almeida Salgado. "C'è molto margine di miglioramento, e questo è uno degli obiettivi della visita del presidente", ha detto. (segue) (Brb)