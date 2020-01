Migranti: Grasso (Leu), vicenda Giunta in Senato mal gestita

- "Trovo molto grave votare una regola, la perentorietà dei trenta giorni, e un minuto dopo l’eccezione ad personam cucita sui desiderata di Salvini. In questo modo si mina la funzione di garanzia di organi come la Giunta del regolamento e quella per le immunità". Lo scrive il senatore di Leu, Pietro Grasso, in una nota. "Questa vicenda - aggiunge - è stata mal gestita, come già ho avuto modo di denunciare nei giorni scorsi. A questo punto ogni decisione da parte mia e della maggioranza è possibile, dal momento che il voto determinante sarà quello successivo dell’Aula. Avremo modo coi colleghi di maggioranza di valutare insieme la giusta strategia". "Ribadisco - conclude - la mia convinzione assoluta: nessun ministro può essere o sentirsi sopra la legge".(Com)