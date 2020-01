Napoli: Calabrese nuovo coordinatore provinciale Forza Italia Giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gennaro Calabrese, consigliere comunale di Sant'Antonio Abate (Na) è stato nominato oggi coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Napoli. A conferirgli l'incarico, il coordinatore regionale del movimento giovanile di Forza Italia, Michele Vitiello. Calabrese ha dichiarato: "Ringrazio il partito per la fiducia, per questo prestigioso incarico che mi inorgoglisce". "Profonderò, come ho sempre cercato di fare nel corso della mia attività politica, il massimo impegno per la crescita della nostra comunità, forte degli insegnamenti e dell'entusiasmo trasmessomi da tanti dirigenti di Forza Italia ai quali esprimo la mia più sincera riconoscenza".(Ren)