Roma Capitale: sindacati, bene concorsi annunciati dal Campidoglio

- "Accogliamo positivamente l'annuncio del Campidoglio per l'avvio di nuove procedure concorsuali previste dal piano assunzionale 2020-2022, per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti". Lo scrivono, in una nota, Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio, commentando le assunzioni annunciate oggi dalla sindaca Virginia Raggi, dall'assessore al Personale Antonio De Santis e dal direttore del personale Angelo Ottavianelli. "Immettere nuova linfa nella complessa macchina Capitolina è essenziale per restituire ai cittadini servizi efficienti e risposte adeguate ai tanti bisogni della città, dalle scuole al sociale al controllo del territorio. Anni di mancato turn over hanno rallentato il funzionamento dei servizi e aggravato i carichi dei sempre meno lavoratori e lavoratrici, con un'età media sempre più elevata", proseguono i sindacati. (segue) (Com)