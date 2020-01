Roma Capitale: sindacati, bene concorsi annunciati dal Campidoglio (2)

- "Con le recenti immissioni di personale amministrativo, maestre e insegnanti, agenti di Polizia Locale, tecnici e giardinieri in questi anni - continuano i sindacati - si è data una prima risposta al necessario ricambio generazionale e alle carenze in pressoché tutti i profili professionali. È importante che le prossime selezioni concorsuali possano avvenire nel quadro delineato dalla nuova normativa concorsuale emanata dalla Ministra Dadone, secondo cui dalle varie procedure scaturiranno non solo vincitori di concorso, ma anche graduatorie di idonei valide per un biennio, che potranno diventare un serbatoio utile a evitare immediati contraccolpi sul piano delle dotazioni organiche, da cui continuare attingere. Si torna a investire, come essenziale, nel sistema pubblico, con una prospettiva di ampio respiro, attraverso il principale canale d'accesso al lavoro nella Pa", concludono Cgil Cisl e Uil. (Com)