Brasile: ambasciata tedesca condanna "banalizzazione" nazismo dopo video sottosegretario Cultura (2)

- A seguito delle polemiche il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato la decisione di rimuovere Alvim dal suo incarico. “Ribadisco il nostro ripudio per le ideologie totalitarie, come il nazismo e il comunismo. Esprimiamo il nostro pieno e illimitato sostegno alla comunità ebraica, di cui siamo amici e condividiamo molti valori”, ha scritto il capo dello stato sul suo account Twitter. Bolsonaro ha quindi definito “infelici” le dichiarazioni dell'ormai ex sottosegretario. (segue) (Brb)