Brasile: ambasciata tedesca condanna "banalizzazione" nazismo dopo video sottosegretario Cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica è nata dopo la diffusione di un video nel quale Alvim cita le parole del ministro nazista della Propaganda, Joseph Goebbels, per annunciare una serie di premi destinati agli artisti che, attraverso le loro opere, promuovono un sentimento di nazionalismo verso il Brasile. Dopo la diffusione del video, Alvim si era difeso affermando che il riferimento nazista nel suo discorso fosse solo una "coincidenza retorica". Poche ore prima di essere estromesso dal governo, nel corso di un'intervista alla radio "Gaucha Zh", il sottosegretario aveva affermato di aver parlato telefonicamente della questione con il presidente e che Bolsonaro aveva capito che "non c'era cattiva intenzione e che non conoscevo l'origine della citazione". (segue) (Brb)