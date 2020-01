Rifiuti: sindaco Latina, no a riapertura discarica Borgo Montello

- "A nessuno venga in mente di riaprire la discarica di Borgo Montello". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Latina Damiano Coletta sulla possibile "riapertura da parte della Regione Lazio della discarica di Borgo Montello". "Mercoledì 22 gennaio si terrà la Conferenza dei servizi convocata dalla Regione Lazio sulla discarica di Borgo Montello e stando alle informazioni in mio possesso sembra che si stia valutando una riapertura, seppur parziale e temporanea, del sito - spiega Coletta -. Mi auguro che la Regione non vada in questa direzione e che mantenga fede alle rassicurazioni che anche di recente mi aveva fornito. Se invece dovesse accadere davvero, penso che tutto questo sia inaccettabile per la comunità di Latina e in particolare per i residenti di Borgo Montello che nel corso degli anni hanno già ampiamente dato in termini di riduzione della qualità della vita e per tutti gli altri risvolti facilmente immaginabili. Come sindaco ho intenzione di adottare tutti gli strumenti a mia disposizione per impedire questa riapertura, compreso quello della mobilitazione". (segue) (Com)