Rifiuti: sindaco Latina, no a riapertura discarica Borgo Montello (2)

- "Sono convinto che i consiglieri regionali del territorio - continua il sindaco di Latina Coletta - mi avrebbero informato di una simile ipotesi. Ovviamente spero che queste voci sulla riattivazione della discarica siano infondate, ma ritengo opportuno chiarire da subito quale sarà la posizione della città che rappresento e auspico di trovare al fianco mio e dei cittadini anche i rappresentanti del nostro territorio in Regione". L'assessore all’Ambiente Roberto Lessio aggiunge che "per quel sito c’è un programma di messa in sicurezza che deve arrivare a conclusione entro maggio 2020. Far ripartire gli smaltimenti a Borgo Montello significa gettare in fumo un percorso che va avanti da anni e per il quale sono stati presi impegni a vari livelli istituzionali. Non possiamo - conclude l'assessore - permettere che la discarica di Borgo Montello torni ad inquinare la salute di cittadini". (Com)