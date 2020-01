Infrastrutture: Toninelli (M5s), porto di Gioia Tauro già rilanciato da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Salvini è sceso dal Nord Italia per girare tra gli splendidi comuni calabresi sparando falsità. Oggi però si è superato, sparandone una colossale: è andato a Gioia Tauro affermando che la Lega salverà e rilancerà il porto. Qualcuno gli ricordi che quel porto lo ha salvato il Movimento cinque stelle e il sottoscritto quando era ministro e oggi è già rilanciato perché il numero dei container sbarcati è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti". Lo dichiara il senatore del M5s Danilo Toninelli in un video pubblicato su Facebook. "A Salvini deve essere anche sfuggito che le mega gru sono arrivate al porto già da alcune settimane e che consentiranno di far arrivare le più grandi navi container del mondo. State attenti alle parole dette solo per prendersi qualche voto", ha aggiunto. (Rin)