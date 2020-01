Fisco: M5s, buste paga più alte grazie a taglio tasse per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il confronto molto positivo di queste settimane tra il governo e i sindacati ci permette di assicurare ai lavoratori italiani che a partire da luglio 2020 avranno buste paga più alte. Con 3 miliardi di euro realizziamo il taglio del cuneo fiscale che riguarderà 16 milioni di persone". È quanto affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera. "Prevediamo un aumento di 240 euro all'anno per chi già aveva diritto al bonus Renzi. Per i redditi lordi compresi tra 26mila e 28mila euro ci saranno 1.200 euro in più l'anno, pari a 100 euro al mese, mentre chi guadagna fino ai 35mila euro percepirà un beneficio di 960 euro annui, pari a 80 al mese. Ci sarà una rimodulazione degli 80 euro per chi ha un reddito lordo tra 35mila e 40imla euro all'anno. Inoltre, ci sarà la possibilità di ricorrere, dai 28 mila euro in su, alla detrazione fiscale così che l'aumento sia reale e percepito nelle tasche dei lavoratori", continuano i deputati. "Con il taglio del cuneo fiscale diamo una risposta concreta e un po' di sollievo a quei lavoratori che ogni mese vedono lo stipendio gravato da una serie di trattenute. Ricordiamo infine che dal 2021 il costo del lavoro scenderà ulteriormente perché lo stanziamento di risorse a questo scopo salirà a 5 miliardi", concludono i deputati. (Com)