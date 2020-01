Confartigianato Roma: nominato nuovo direttivo

- Confartigianato Roma nomina il nuovo direttivo nella sua prima assemblea della compagine appena ricostituita. "Il presidente dell'associazione è Andrea Rotondo, imprenditore nel settore dei servizi alle imprese e alle persone, da sempre impegnato nel mondo della rappresentanza. Nel discorso di insediamento ha ringraziato la precedente Giunta per il lavoro svolto e assicurato "continuità all'impegno della Confartigianato Roma nella rappresentanza di territori e mestieri ma, soprattutto, nel favorire e accelerare i processi d'innovazione e cambiamento necessari per la crescita e lo sviluppo del settore". Vicepresidente vicario è una donna, Stefania Mauceri, imprenditrice delle settore estetico, accanto a Ferdinando Cocco del settore intrattenimento. I consiglieri sono: Gianluca Fortini artigiano nell'Alimentare; Nicola di Tanna Imprenditore Settore Servizi Informatici; Antonio Natale, imprenditore nel Settore Grafica; Andrea Melchiorre, imprenditore nel comparto Moda. La Giunta ha confermato, inoltre, l'incarico di Direttore al dottore Antonio Fainella. L'Assemblea ha provveduto ad istituire la Federazione del commercio, del turismo e del cinema e nominare i responsabili dei mestieri. (Com)