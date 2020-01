Pensioni: Castelli, dal 27 gennaio nuovi incontri, serve un grande dibattito

- A partire dal 27 gennaio ci saranno degli incontri tra il governo e le parti sociali per discutere delle pensioni, "tema difficile che interessa moltissime persone". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e deputato del M5s, Laura Castelli, a Zapping su "Radio1", rispondendo su una possibile trasformazione della misura di Quota 100 in Quota 102. "Iniziamo gli incontri sulle pensioni il 27 di questo mese, e ci dovrà essere un grande dibattito", dato che si tratta di "un tema difficile, che ha toccato moltissime persone". Per questo, ha rilevato, "bisogna esser cauti quando si parla di pensioni", ha aggiunto.(Rin)