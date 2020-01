Erp Roma: Ardu (M5s), da Regione comunicazione in ritardo per bando case popolari

- Le modalità di partecipazione al bando per le case popolari sono state comunicate in ritardo dalla Regione Lazio. Lo afferma il presidente della commissione capitolina Patrimonio, Francesco Ardu (M5s). "Il Cipe a luglio 2019 ha assegnato alla Regione Lazio circa 22 milioni di euro da destinare ad 'aumentare la disponibilità di alloggi di Edilizia residenziale pubblica' - scrive su Facebook Ardu -. Queste risorse dovevano essere poi distribuite dalla Regione Lazio agli Enti/Agenzie territoriali che ne facevano richiesta, mediante la presentazione di una progettazione in risposta ad un avviso pubblico predisposto dall’Ente regionale. Come ogni avviso pubblico che si rispetti per presentare una progettazione è necessario individuare anche le modalità di presentazione delle proposte progettuali (quanti e quali documenti, come stilare la domanda, individuazione degli obiettivi da perseguire ecc.), ossia come l’eventuale proposta progettuale, già esistente, sarebbe dovuta essere declinata per poter partecipare all’avviso. Pertanto - sottolinea Ardu -, anche le modalità di partecipazione al bando, essendo contenute nell’avviso pubblico, sono state comunicate solo in data 13 dicembre 2019 nonostante il termine per la presentazione fosse il 20 dicembre, ossia solo 7 giorni (di cui due festivi). Ora, non serve essere degli esperti di diritto amministrativo per comprendere che 5 giorni per predisporre tutta la documentazione richiesta dall’avviso pubblico (e che potete leggere voi stessi all’art. 4 dell’avviso) sarebbero stati insufficienti anche all’Amministrazione più virtuosa. 'Honi soit qui mal y pense' (Vergogna a chi pensa male) recita un antico motto, ma vedendo gli avvisi pubblici predisposti dalle altre Regioni si vede - conclude Ardu - che sono stati concessi termini molto più ampi per la predisposizione della domanda, per consentire la regolare partecipazione a tutti gli interessati".(Rer)