Libia: Di Maio a “Der Spiegel”, l’Europa rischia di perdere di più nel conflitto (2)

- Secondo il ministro degli Esteri, “la Germania ha atteso con molta attenzione il momento giusto per la conferenza”, al fine di evitare che fosse una “photo opportunity”. Inoltre, Berlino “ha avuto la lungimiranza di guardare oltre ai partner europei” e, in questa direzione, “l’incontro” tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo, Vladimir Putin “è stato fondamentale per sbloccare la situazione”. Di Maio è intervenuto anche sui colloqui organizzati da Mosca con i diversi attori libici, durante i quali Haftar non ha firmato l’accordo per il cessate il fuoco definitivo. “Nessun paese può risolvere da solo la complessa situazione in Libia. La realtà è che tutti devono sedersi al tavolo delle trattative”, ha affermato. In passato “l’Europa e l’Italia hanno perso terreno in Libia per una semplice ragione: non eravamo disposti a fornire armi ai belligeranti”. La situazione in Libia è complessa perché “non ci sono soltanto due parti in conflitto, ma molte, comprese tribù di origine tunisina e algerina. Ecco perché è importante lavorare anche con questi paesi”. (segue) (Res)