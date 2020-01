Libia: Di Maio a “Der Spiegel”, l’Europa rischia di perdere di più nel conflitto (3)

- Inoltre, il titolare della Farnesina ha fatto riferimento alle tensioni tra alcuni paesi del Mediterraneo che “sono motivo di maggiore preoccupazione della guerra civile tra Bengasi e Tripoli”. Per questo, “alla luce di questa escalation, molti paesi comprendono che in questo momento storico la cosa migliore è una soluzione diplomatica con l’Europa che parla con una voce unica”. La conferenza di Berlino “sarà decisiva per creare ordine”, ha affermato Di Maio, dal momento che i diversi interessi degli attori non europei coinvolti non vanno nella stessa direzione. L’obiettivo della conferenza di domenica è “portare tutti i soggetti coinvolti al tavolo dei negoziati per garantire che non vi siano ulteriori interferenze”, fermando la fornitura di armi e l’accesso di mercenari. Nel caso in cui alla conferenza di Berlino si raggiungesse un accordo per il cessate il fuoco e il blocco dell’invio di armi, “l’Unione europea avrà il compito di garantire tutto ciò. Avremo bisogno di una missione di pace europea, in accordo ovviamente con le parti libiche e le Nazioni Unite”, ha sottolineato Di Maio, che si è detto pronto a “rendere disponibili il nostro contingente” nel quadro di un impegno a livello europeo e non di singoli Stati membri. Infine, a livello di scenario, Di Maio ha evidenziato che “anche dopo mesi di combattimenti” Haftar “non è stato in grado di prendere il controllo di Tripoli. E anche se ci riuscisse, la guerra sarebbe tutt’altro che finita”, perché “la guerra civile diventerebbe una guerra urbana e sarebbe un bagno di sangue”. Secondo Di Maio, “Haftar non può controllare una città di 3 milioni di abitanti con mille uomini e ne è consapevole, così come tutti gli attori internazionali”. (Res)